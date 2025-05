In Rheinland-Pfalz haben rund 200.000 Menschen Asthma. Die Mainzerin Agnes Schnitzler leidet seit etwa 40 Jahren an der chronischen Krankheit.

In einer Glaskabine in einem Untersuchungsraum im Mainzer Lungenzentrum pustet Agnes Schnitzler in ein Mundstück. "Tief Luft holen und jetzt raus, raus, raus, raus," feuert Michael Kreuter sie an. Der Direktor des Lungenzentrums am Marienhaus Klinikum Mainz macht einen Lungenfunktionstest mit der 72-Jährigen.

Erster Asthma-Anfall mit 28 Jahren

Hustenanfälle und ein Engegefühl in der Brust - so beschreibt Agnes Schnitzler ihre Asthma-Anfälle. "Man kriegt schon Luft, aber man hat das Gefühl, dass man keine bekommt." Ihren ersten Anfall hatte sie mit 28 Jahren. Doch erst mit Anfang 30 zeigte sich die Krankheit erneut und wurde schließlich bei ihr diagnostiziert.

"Anfangs hatte ich ziemliche Ängste, aber mittlerweile kann ich damit umgehen", erzählt die Mainzerin. Sie nimmt Medikamente und hat das Asthma im Alltag im Griff. Nur wenn Infektionen zuschlagen, kann es schon mal schwierig werden, denn dann ist meistens auch gleich die Lunge betroffen.

Ins Krankenhaus nach Virus-Infektion

Im vergangenen Januar musste Agnes Schnitzler im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie sich mit dem RS-Virus angesteckt hatte. Durch das hefige Husten erlitt sie einen sogenannten Pneumothorax, dabei tritt Luft in den Brustkorb ein. Im Mainzer Lungenzentrum wird sie nun als Patientin engmaschig kontrolliert. "Die Ausatmung ist das Problem bei Frau Schnitzler", fasst der Direktor des Lungenzentrums, Michael Kreuter, zusammen. Die Bronchien seien eng, dadurch komme die Luft nicht richtig raus. "Deswegen kann sie nicht so viel Luft ausatmen, wie sie eigentlich sollte."

Medikamente gegen Asthma

Dieses Problem wird mit Medikamenten behandelt. Grundsätzlich gebe es mittlerweile viele gut wirksame Medikamente für Asthma-Betroffene, erklärt Kreuter. Früher sei Asthma eine sehr schwere Erkrankung gewesen und es habe im Krankenhaus viele Notfälle deshalb gegeben. Heute sei das dank der Medikamente eine Seltenheit.

Es kommen kaum noch Asthmatiker als Notfälle rein, weil wir Medikamente haben, die die Krankheit gut kontrollieren können.

Dennoch sei es wichtig, am 6. Mai, dem Welt-Asthma-Tag, weiterhin auf die Krankheit aufmerksam zu machen. "Wir müssen auf das hinweisen, was wir erreicht haben, damit wir es nicht wieder verlieren", sagt der Direktor des Lungenzentrums. Vor allem, da es auch weiterhin neue Herausforderungen gebe.

Was ist Asthma? Der Begriff Asthma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Beklemmung. Es handelt sich um eine chronische (das heißt lang andauernde) und anfallsartig auftretende, entzündliche Erkrankung der Atemwege, die mit einer erhöhten Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber verschiedenen Reizen verbunden ist (so genannte bronchiale Hyperreagibilität). Typische asthmatische Beschwerden sind pfeifende Atmung, Husten, Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und Luftnot. Oft treten sie nachts und in den frühen Morgenstunden auf. (Quelle: Lungenärzte im Netz)

Studie: E-Zigaretten begünstigen Asthma

So werde Rauchen wieder zu einem größeren Problem. Seit der Corona-Pandemie steige die Anzahl der Raucher, erzählt Kreuter. "Und wir sehen auch immer mehr Menschen, die in jüngerem Alter rauchen - zum Beispiel E-Zigaretten." Diese seien häufig der Einstieg ins Rauchen. Laut einer neuen Studie haben junge Erwachsene, die E-Zigarette rauchen, ein 250 Prozent gesteigertes Risiko, an Asthma zu erkranken. "Deshalb wollen wir Lungenärzte am Welt-Asthma-Tag darauf hinweisen, lieber der E-Zigarette, der Zigarette, der Shisha den Rücken zu kehren", sagt Kreuter.

Um sich wegen ihres Asthmas fit zu halten, fährt Agnes Schnitzler regelmäßig Rad, geht wandern und macht Nordic-Walking. SWR

Gesunder Lebenswandel und Fitness helfen bei Asthma

Um ihr Leben mit Asthma bestmöglich zu meistern, achtet Agnes Schnitzler darauf, immer alle wichtigen Impfungen zu bekommen. Mit gesundem Lebenswandel und viel Sport trotzt sie der Krankheit. "Ich halte mich fit, weil ich meine Lunge stärken möchte", erzählt sie. Die Ärzte hätten ihr schon zu Beginn gesagt, dass nur eine starke Lunge die Folgen des Asthmas verringern könne. "Ich fahre Fahrrad, mache Nordic Walking und gehe ins Fitness-Studio", erzählt die 72-Jährige. Sie weiß: Wenn ein Anfall kommt, muss sie einfach Ruhe bewahren. "Dann bleibe ich stehen, atme ruhig und bewusst aus und zur Not benutze ich halt mein Spray."