Die Polizei Alzey hat am vergangenen Wochenende einen illegalen Welpen-Händler gefasst. Aufmerksame Zeugen hatten der Polizei einen auffälligen Transporter in Framersheim im Kreis Alzey-Worms gemeldet. Nach einer großräumigen Suche fanden die Beamten den Transporter dann an der A63 bei Bornheim. Darin war ein Käfig mit drei Hundewelpen versteckt. Laut Papieren sind diese erst sieben Wochen alt, der Verkauf von Welpen ist aber erst ab der 15. Woche erlaubt. Zudem fehlten laut Polizei erforderliche Impfungen. Auf den Verkäufer kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Hundewelpen wurden ins Tierheim nach Worms gebracht.