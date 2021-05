Eingesperrt, verwahrlost und teils dem Tode nah, so wurden 67 Zwergspitze und Chihuahuas bei einer Hundezüchterin auf der Schwäbischen Alb aufgefunden. Bis aus Kasachstan, Weißrussland und Ukraine hatte sich die überforderte Züchterin die Tiere zuschicken lassen, um dann in Deutschland zu verkaufen. Doch so weit kam es nicht. Potenzielle Käufer schlugen Alarm und so wurden die Tiere beschlagnahmt und erholen sich nun in verschiedenen Tierheimen. mehr...