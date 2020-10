Zu voll, zu eng, zu unsicher - die Kritik an der Situation bei der Schülerbeförderung unter Corona-Bedingungen reißt nicht ab. Nun prangert der Schulelternbeirat eines Gymnasiums in Bingen die Zustände in den Bahnen an.

Ab dem 2. November wird das öffentliche Leben in Deutschland mit neuen, strikten Verordnungen erneut stark eingeschränkt. Das haben Bund und Länder am Mittwoch beschlossen. Alles ist darauf ausgelegt, zwischenmenschliche Kontakte so gut es geht zu vermeiden, um der Corona-Pandemie Einhalt zu gebieten.

Dazu im Kontrast stehen die Zustände bei der Schülerbeförderung. Darauf weisen aktuell Eltern eines Gymnasiums in Bingen in einem offenen Brief hin. Der Schulelternbeirat der Hildegardisschule schreibt: "Der Apell der Regierung, die Kontakte massiv einzuschränken und die strikte Einhaltung der AHA-Regeln sind maßgeblich für die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens. Oberste Priorität muss sein, die dramatisch steigenden Zahlen einzudämmen. Wie kann es aber dann sein, dass all diese Regeln im Zug hinfällig sind."

Kontrollen, Stoßlüften, Desinfizieren? Fehlanzeige!

Wenn die Eltern vom Zug reden, dann reden sie vor allem von RB 26 - nicht nur für Schüler der Hildegardisschule eine Hauptverbindung am Morgen. Von Mainz fährt RB 26 über Heidesheim, Ingelheim, Gau-Algesheim nach Bingen. Seit Monaten ist die Bahn für Eltern und Schüler nicht nur ein Ärgernis sondern Grund zur Sorge. Auch nach den Herbstferien seien die Bedingungen auf der stark frequentierten Strecke kritisch.

Die Bahnen sind manchmal so voll, dass nicht alle Schüler mitkommen. SWR

Annika Clement ist als Schülerin auf diese Verbindung angewiesen. Was sie jeden Morgen erlebt, beschreibt sie so: "Man kommt nicht weiter als zu den Türen und die gehen zum Teil schon gar nicht mehr zu. Das heißt, der Zug bekommt hier Verspätung und Abstand ist in keiner Form einzuhalten. Es wird jeder Zentimeter vom Zug ausgenutzt. Ich fahr zum Teil sogar eine Stunde früher. Dann muss ich eben eine Stunde in Bingen warten, aber es ist einfach leerer und man hat die Möglichkeit Abstand zu wahren."

In dem Brief des Schulelternbeirats heißt es:"Die SchülerInnen und Pendler stehen dicht gedrängt in den Gängen (...) Auch regelmäßiges Stoßlüften ist nicht möglich, da die Fenster nicht zu öffnen sind, regelmäßiges Desinfizieren ebenfalls Fehlanzeige und eine Kontrolle der Maskenpflicht kann ebenfalls nicht gewährleistet werden." Das unbefriedigende Resultat: Viele Eltern fahren ihre Kinder zur Schule. Manchmal bleibt ihnen sowieso keine andere Wahl, da nicht immer alle Kinder überhaupt in die Bahn passen, sagt Schulelternbeirätin Daniela Scherer-Kirsch: "Das muss sich ändern. Ich kann nicht immer bereitstehen."

Der Schulelternbeirat kritisiert auch, das auf dieser Strecke lediglich ein zusätzlicher Bus zur Entlastung eingesetzt worden sei - von Heidesheim nach Ingelheim. Dieser sei oben drauf wenig hilfreich, da er lediglich an der dezentralen IGS in Ingelheim halte. Schüler anderer Schulen könnten den Bus deshalb nicht nutzen.

Landkreis Mainz-Bingen will weiteren Bedarf prüfen

Vom Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZPSNV Süd) heißt es dazu, man wolle schauen, ob man den erwähnten Bus womöglich so einsetzen könne, dass er besser genutzt wird. Eine eventuelle Zugverlängerung sei frühestens zum Fahrplanwechsel in sechs Wochen möglich. Man sei aber generell in Gesprächen darüber, wie das Schienenangebot verbessert werden könne.

Der Landkreis Mainz-Bingen teilt mit, dass im ganzen Kreis bereits zahlreiche weitere Busse zum Einsatz gekommen seien. Dies habe insgesamt zu einer deutlichen Entlastung geführt. Gerade würden alle Linien nochmals daraufhin überprüft, ob weitere Busse erforderlich sind.

Der Mindestabstand - das stelle auch das Land klar fest - könne in Bussen und Bahnen im Normalfall nicht umgesetzt werden. So sei es im Rahmen der Pandemie für jeden ein "Abwägungsprozess, wie man vor dem Hintergrund des Eigenschutzes mit der Nutzung des ÖPNV umgehe", heißt es von der Kreisverwaltung.

Was sagt das Land zum Mindestabstand im ÖPNV? In der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz ist in "Teil 1 - Allgemeine Schutzbestimmungen" geregelt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht für Kontakte gilt, "bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs". Um die Ansteckungsgefahr in Bus und Bahn dennoch gering zu halten, ist eine Maske Pflicht. Diese gilt bereits in den Wartebereichen des öffentlichen Personennahverkehrs. Häufig kommt es gerade dort zu Verstößen gegen die Maskenpflicht, teilt der Corona-Kommunikationsstab der Landesregierung mit. Für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler keine Maske dabei hat, wurden die Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Landes mit 150.000 Reservemasken ausgestattet.

Was die Kontrollen in Zügen anbelangt, verweisen Landkreis und ZSPNV Süd auf die Zuständigkeit der Betreiber. Im Fall von RB 26 ist dies die Trans Regio Deutsche Regionalbahn. Die teilt mit, dass man die Maskenpflicht sehr ernst nehme und Mitarbeiter bei Nichtbeachtung auf die Vorschrift hinwiesen. Dazu arbeite man auch mit Bundespolizei und Ordnungsamt zusammen. "Unserer Erfahrung nach wird die Maskenpflicht jedoch nur von einzelnen, leider uneinsichtigen Fahrgästen, unterlaufen", heißt es von Trans Regio.

Aufgrund der Fensterbauweise sei ein Stoßlüften während der Fahrt in den Zügen nicht möglich. Stattdessen gebe es Klimaanlagen für die Luftumwälzung. Zudem werde verstärkt desinfiziert.

Beim Betreiber vlexx, der ebenfalls Züge auf der Strecke bedient, gibt es nach Unternehmensangaben ähnliche Maßnahmen. Neben täglicher Desinfektion würden in den Zügen zum Beispiel Türen automatisch geöffnet, damit niemand mehr Knöpfe drücken müsse. So werde an Haltestellen auch der Frischluftausgleich sichergestellt.

Landeselternbeirat startete Petition für mehr Schulbusse

Die vollen Bahnen zu Stoßzeiten - so Trans Regio - habe es hingegen auch schon vor Corona-Zeiten gegeben. Auch übervolle Busse sind alles andere als ein neues Problem. Durch Corona tritt es jedoch stärker in den Vordergrund.

Der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz (LEB) startete Anfang September eine Online-Petition zur Schulbusproblematik, die sich an den Landtag richtet und Anfang November eingereicht werden soll. Von den bislang rund 13.500 Unterstützenden kommen - nach Kreisen aufgeteilt - mit elf Prozent die meisten aus dem Landkreis Mainz-Bingen.

In der Petition werden unter anderem zusätzliche Waggons für S-Bahnen und Züge gefordert, sowie eine Reduzierung der Stehplätze in Bussen auf maximal 15 Personen. Außerdem solle die Busbörse des Landes auf 1.000 Busse aufgestockt werden um einen Transport gemäß den Hygienemaßnahmen zu gewährleisten.

Als Begründung für die Forderungen wird in der Petition angegeben: "Wir Eltern haben Angst und Sorge um unsere Kinder und möchten gerne, dass diese ohne Angst in die Schule gefahren werden und wieder gesund und heil zuhause ankommen."

Unterzeichnerin: Situation in Bussen "unkalkulierbares Risiko"

Mehr als 5.000 Kommentare finden sich darunter. "In der jetzigen Coronasituation ist die Enge in den Bussen ein unkalkulierbares Risiko und die Beförderung in großen Bussen stellt alle Hygienekonzepte der Schulen in Frage", schreibt eine Betroffene aus Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich). Eine Unterzeichnerin aus Eisenberg im Donnersbergkreis findet: "Was nützen alle guten Hygienmaßnahmen, wenn die Kinder danach in überfüllte Seuchenbusse steigen müssen." Kurz und knapp ein Kommentar aus Sinzig (Ahrweiler): "Die derzeitige Schülerbeförderung ist unter Coronaaspekten nicht tragbar".

Nicht ganz so eindeutig fiel das Urteil jüngst bei einer Umfrage des LEB aus. Mitte Oktober fragte der Beirat Eltern, ob sie bei der aktuellen Schülerbeförderung ein Problem hinsichtlich der Ansteckungsgefahr des Kindes sehen. 4.152 Menschen beteiligten sich an der Umfrage. 2.176 beantworteten die Frage mit Ja, 1.976 mit Nein.

Man stelle große regionale Unterschiede bei der Schulbussituation fest, schrieben Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und der LEB zu Beginn der Herbstferien in einer gemeinsamen Mitteilung. Und dazu das Versprechen: "Wir bleiben weiter mit den Schulträgern im Austausch zu diesem Thema."