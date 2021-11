Weiterhin Baustopp im Rhein-Selz-Park

Das Verwaltungsgericht Mainz hat eine Klage von Grundstücksbesitzern im Niersteiner Rhein-Selz-Park abgelehnt und den Baustopp dort bekräftigt. Die kuwaitischen Besitzer eines Teils des ehemaligen Kasernengeländes hatten geklagt, weil die Genehmigungsbehörde ihnen untersagt hatte, an den dort stehenden Häusern weiterzubauen. Die Gebäude sollten in Ferienhäuser bzw. Wochenendhäuser für kuwaitische Gäste umgebaut werden. Unter anderem weil kein rechtmäßiger Bebauungsplan vorliege und die Grundstücke außerhalb des Niersteiner Siedlungsgebietes lägen, sei ein Umbau nicht rechtens. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die kuwaitischen Besitzer an der versiegelten Baustelle weiterarbeiten würden. Die Kreisverwaltung hat dafür aber bislang keine Hinweise gefunden.