Weitere Fahrausfälle wegen Hackerangriff und Corona

In Mainz und Umgebung fallen weiter vermehrt Fahrten von Straßenbahnen und Bussen aus. Grund sind nach Angaben der Mainzer Mobilität der Hacker-Angriff vor zwei Wochen und eine Krankheitswelle. Beim Fahrpersonal gebe es viele Coronafälle. Auch der übrige Krankenstand sei hoch. Das habe sich besonders am Wochenende des Johannisfestes bemerkbar gemacht. Der Hackerangriff auf die IT-Systeme habe zudem dazu geführt, dass die Einteilung von Fahrerinnen und Fahrern nicht richtig funktioniere. Auch an den elektronischen Auskunftstafeln an den Haltestellen oder auf der Webseite beziehungsweise der App werden Fahrten und Ausfälle nicht immer richtig angezeigt. Die Mainzer Mobilität bittet Fahrgäste, die in den nächsten Tagen einen wichtigen Termin einhalten müssen, eine oder zwei Fahrten früher als gewohnt einzuplanen. Um den Personalengpass aufzufangen, werden ab Samstag für mindestens drei Wochen einzelne Fahrten gestrichen.