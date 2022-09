Zugstrecke Mainz - Alzey wird drei Nächte lang gesperrt

per Mail teilen

Die Bahnstrecke zwischen Mainz und Alzey wird Freitag ab Mitternacht gesperrt. Auch Samstag- und Sonntagnacht fährt dort kein Zug.

Der Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Strecke, die die DB Netz AG durchführt. Diese Bauarbeiten dauern länger als geplant. Deshalb hatte das Bahnunternehmen vlexx bereits angekündigt, weiter einen Notfahrplan aufrechterhalten zu müssen. Jetzt teilt vlexx mit, dass auf der Strecke in den kommenden drei Nächten gar keine Züge mehr fahren können.

Busersatzverkehr noch nicht sicher

Die Strecke Alzey - Mainz ist ab Freitag 0:00 Uhr bis Samstag 6:30 Uhr gesperrt. Am Samstag- und Sonntagabend beginnen die Sperrungen bereits um 22:30 Uhr und enden am darauf folgenden Tag um 6:30 Uhr. In der Mitteilung heißt es, vlexx bemühe sich, einen Busersatzverkehr für die ausfallenden Fahrten einzurichten. Die angefragte Busunternehmen würden derzeit prüfen, ob sie Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Deshalb bittet das Bahnunternehmen seine Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

Ab Dienstag wieder nach dem normalen Fahrplan

Die DB Netz AG teilte in diesem Zusammenhang mit, das ab kommenden Dienstag die Strecke Alzey-Mainz wieder regulär befahren werden kann. Die Bauarbeiten auf der Strecke hatten zu größeren Probleme im Schülerverkehr geführt. Wie die Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilte, seien viele Busse überfüllt gewesen, da Schülerinnen und Schüler, die sonst Zug fahren, zusätzlich in die Busse eingestiegen seien.

Seit Ende Juli wird an der Bahnstrecke gebaut

Auf der Bahnstrecke Alzey-Mainz werden seit Ende Juli sogenannte Instandsetzungsarbeiten am Gleisbett vorgenommen. Seit dieser Zeit kommt es auf der Strecke zu Verspätungen, Ausfällen und Behinderungen.