Die Stadt Mainz liefert in diesen Tagen mehrere hundert mobile Computer an Schulen. Bislang sind laut Stadt knapp 1.900 Geräte an Schülerinnen und Schüler verteilt worden. Ziel sei es, bis zum neuen Schuljahr im Herbst rund 7.000 Geräte zur Verfügung zu stellen, so der Mainzer Schuldezernent Eckart Lensch (SPD). Dabei stünden vor allem Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien im Fokus. Was den Anschluss an schnelles Breitband-Internet betrifft, seien von den mehr als 40 staatlichen Schulen in Mainz zehn noch nicht angeschlossen. Dies solle ebenfalls bis zum nächsten Schuljahr geschehen, so Lensch. Bis dahin sollen auch alle Mainzer Schulen über flächendeckendes WLAN verfügen.