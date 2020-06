Glücksbringer - oder einfach nur schön? Auf einer Alm im Nahetal ist ein weißes Rentier geboren worden. Es sticht unter seinen Artgenossen hervor. Denn die meisten Tiere sind braun.

Weiße Rentiere sind extrem selten: Umso größer ist die Freude auf einer Rentieralm bei Bad Kreuznach - denn dort ist erneut ein weißes Rentier geboren worden. Das Kleine ist ein Weibchen und heißt Nala. "Es ist ein absolutes Wunder. Damit hätten wir nie gerechnet", sagt Sonja Persch-Jost, Inhaberin der Rentieralm in Niederhausen (Kreis Bad Kreuznach).

Im Mai 2018 war der weiße Mika zur Welt gekommen. "Es kann doch nicht noch mal ein weißes Rentier geben, das ist doch irre", erklärt Persch-Jost. Weltweit seien weniger als drei Prozent aller Rentiere weiß. Die kleine Nala mit ihren hellblauen Augen ist vor einer Woche geboren worden. Sie sei topfit und schon eifrig auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände unterwegs. "Sie ist ein weißer Blitz", sagt Persch-Jost.

Eine Woche alt: das weiße Rentier-Baby Nala dpa Bildfunk picture alliance/Rentieralm/dpa

Weißes Fell: "Eine gute Laune der Natur"

Nala wächst nun mit zwölf Artgenossen auf. Eines Tages wird sie um die 90 Kilo schwer sein und ein prächtiges Geweih - mit weißem Bast - tragen. Rentiere sind die einzige Hirsch-Art, bei der auch die Weibchen ein Geweih tragen. Bisher hatte Mutter Mari, die auch weiß ist, vor Mika und Nala nur braunen Nachwuchs bekommen.

Ursache für das weiße Fell ist eine Genmutation, die Leuzismus - vom griechischen Wort "weiß" - genannt wird und selten vorkommt. Es sei "eine gute Laune der Natur" und habe mit Albino nichts zu tun, sagt Persch-Jost. In den skandinavischen Ländern gehörten weiße Rentiere zu "Glückstieren".

Mit Rentieren wandern gehen

Die 44-Jährige betreibt die Rentieralm mit ihrem Mann Stefan Persch. Die beiden nennen sich selbst "rentierverrückt". Alles begann im Sommer 2012, als sie die ersten Tiere von einem Züchter in den Niederlanden kauften. Mehrmals am Tag schauen sie nun an der Alm auf einer Anhöhe am Rande des 500-Einwohner-Ortes vorbei. "Das sind die tollsten und besten Tiere der Welt", sagt Persch-Jost, die auch Rentierwanderungen anbietet.