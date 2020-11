Unter Mitwirkung von Mainzer Medizinern ist ein sogenanntes Weißbuch für den Umgang mit Patienten erstellt worden. In dem Buch sind 20 Empfehlungen enthalten, wie die Rolle des Patienten verbessert werden kann. Daran mitgearbeitet haben Ärzte, Patienten und Fachpersonal der Mainzer Universitätsmedzin sowie von anderen Kliniken und Universitäten in Belgien, Luxemburg und Frankreich. Sie alle hatten das Ziel, in Umfragen herauszufinden, wie der Patient in der medizinischen Versorgung genau wie die Fachkräfte als vollwertiges Mitglied im Team betrachtet werden kann. Hintergrund ist, dass sich viele Patienten heutzutage übers Internet informieren und nicht mehr eine passive Rolle einnehmen wollen. An dem Weißbuch wurde drei Jahre lang gearbeitet. Das Projekt wird mit Fördermitteln der Europäischen Union unterstützt.