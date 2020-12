per Mail teilen

In Rheinhessen hat die Weinlese begonnen. Laut Bauern- und Winzerverband ist das etwa zwei Wochen früher als im Schnitt der vergangenen Jahre.

Frühe Sorten und Trauben für Sekte sind die ersten, die geerntet werden. Dazu gehört auch die Rotweinsorte Regent, die jetzt in den Weinbergen gelesen wird. Dazu kommen Burgundersorten für den Sekt.

Trauben sind gesund

Die Winzer in Rheinhessen seien mit dem bisherigen Reifeverlauf sehr zufrieden, so ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes. Die Trauben seien sehr gesund, durch längere trockene Phasen gebe es keine Fäulnis. Deshalb rechnen die Winzer auch mit einer guten Qualität des Weines. Mengenmäßig sei mit einem durchschnittlichen Jahrgang zu rechnen.

Wie es bei den späteren Sorten, beispielsweise dem Riesling, aussieht, ist abhängig vom Wetter der kommenden Wochen. Nachts kalt, tagsüber viel Sonne, das seien ideale Voraussetzungen, so der Bauern- und Winzervebandes.

Kaum Corona-Auswirkungen bei Weinlese

Die Corona-Regelungen treffen die Winzer bei der Lese laut Bauern- und Winzerverband nur am Rande. Hauptgrund: Der Großteil der Trauben wird in Rheinhessen mit dem Vollernter gelesen, also mit der Maschine. Aber bei der Handlese, auf die immer mehr Winzer setzen, gelten die Abstandsregeln. Die meisten Rebzeilen liegen aber meist zwei Meter auseinander, deshalb gibt es das Problem mit Abstand nicht.

Wo allerdings Erntehelfer dichter zusammenstehen, müssen Masken getragen werden, darauf hat ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes hingewiesen - und - wer Erntehelfer beschäftigt und diese auch bei sich wohnen lässt, muss auf die Hygienevorschriften achten.