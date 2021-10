Weinlese in Rheinhessen geht zu Ende

Der Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd erwartet sowohl bei der Menge als auch Qualität einen recht guten Jahrgang. Für die Winzer sei es ein herausforderndes Jahr mit mehr Arbeit im Weinberg gewesen, sagte ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbands. Damit seien aber auch alle Qualitäten vom einfachen bis zum Top-Wein möglich gewesen. In einzelnen Weinbergen werde auch noch auf Auslesen und Beerenauslesen gewartet. Die Hauptlese sei aber abgeschlossen. Der eher nasse Sommer habe sich in Rheinhessen lokal unterschiedlich ausgewirkt und auch zu einzelnen Ausfällen geführt. Im Schnitt habe man aber gute Mengen erzielen können. Die Säurewerte seien eher höher als in den vergangenen Jahren, was frische, spritzige Weine erwarten lasse.