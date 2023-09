"WeinHerbst" in Mainz: Federweißer, Essen und Musik

Der Mainzer Weinmarkt ist gerade erst vorbei, da steht in Mainz das nächste Fest vor der Tür: Am zweiten Septemberwochenende lockt der "WeinHerbst" auf dem Schillerplatz - unter anderem mit frischem Federweißer.

Besucherinnen und Besucher können an insgesamt acht Wein- und vier Imbissständen schlemmen. Die meisten Weine kommen aus Rheinhessen, es werden aber auch Weine von der Nahe, aus Spanien und Portugal angeboten. Außerdem werden einige der ersten Federweißer des Jahres ausgeschenkt.

An den Essensbuden gibt es unter anderem Käse, Quiche, herzhaftes vom Grill oder griechische Spezialitäten. Auch Musik wird an dem Wochenende geboten: Am Freitag gibt es eine After-Work-Party mit Live-Musik, am Samstag legt ein DJ auf. Veranstalter Jürgen Metschurat rechnet mit bis zu 8.000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Öffnungszeiten des "WeinHerbstes": 7. September: 18 - 22 Uhr

8. September: 11 - 22 Uhr

9. September: 11 - 22 Uhr

10. September: 12 - 19 Uhr

"Heimatshoppen" und Verkaufoffener Sonntag

Am Wochenende wird in Mainz außerdem ein besonderes Einkaufserlebnis geboten: Am Freitag und Samstag wirbt der Einzelhandel beim "Heimatshoppen" mit zahlreichen Aktionen wieder für lokalen Einkauf. Am 10. September findet in Mainz von 13 bis 18 Uhr außerdem der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt.