Alzeyer ist Deutschlands bester Taubenzüchter

Mathias Platt aus Alzey-Weinheim ist deutscher Meister im Rassetauben züchten. Er siegte bei der Vogelschau Hannover.

Mathias Platt war mit 14 Tieren der Rasse "Deutsche Schautauben, blau mit schwarzen Binden" bei der Vogelschau in Hannover angetreten. Eine der Rassetauben gewann das "Blaue Band von Hannover", was gleichzusetzen ist mit der Deutschen Meisterschaft. Die Konkurrenz war riesig. Insgesamt traten 10.000 edle Rassetauben zum fünftägigen Wettbewerb an.

Alzeyer bekommt zahlreiche Preise für seine Tauben

Mathias Platt züchtet seit 50 Jahren Tauben. Für ihn ist es der größte Erfolg seiner Laufbahn. Bei der Vogelschau in Hannover erhielten seine Tauben einmal die Bewertungsnote"vorzüglich", dreimal gab es ein "hervorragend", verbunden mit dem "Blauen Band von Hannover".

Darüber hinaus erhielt Platt das Messeehrenband der Messe Hannover sowie das Sondervereinsehrenband und weitere sieben Ehren- und Zuschlagspreise. Damit, so der Verband der Rassegeflügelzüchter Rheinland-Pfalz, sei er der unangefochtene strahlende Sieger.