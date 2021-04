Nachdem in den Weinbergen in Alsheim und Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) zahlreiche Rebstöcke beschädigt wurden, haben fünf Winzer Anzeige erstattet. Das bestätigte die Wormser Polizei auf SWR Nachfrage. Bislang unbekannte Täter hatten frische Triebe an den Reben abgeschnitten. Die Folge: An den Reben wachsen in diesem Jahr keine Trauben. Insgesamt sind elf Winzer betroffen. Zwei von ihnen haben bereits vor mehreren Tagen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.