Weinbauverband Rheinhessen will Anbauflächen stilllegen

Der Weinbauverband Rheinhessen will Anbauflächen roden und erhofft sich so eine Steigerung der Erzeugerpreise. Auf den Flächen könnten dann zum Beispiel auch Photovoltaik-Anlagen aufgebaut werden.

Es gibt zu viel Wein, um genauer zu sein, wird mehr Wein produziert, als es Abnehmer dafür gibt. Aus diesem Grund plädiert der Weinbauverband Rheinhessen für die Rodung von Anbauflächen. Der Vorsitzende, Jens Göhring, forderte im SWR-Interview, dass Winzer die Weinberge ausreißen sollen, damit das derzeitige Überangebot zurückgehe. Göhring, selbst Winzer aus Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms), hofft, dass so die Erzeugerpreise steigen. Derzeit bekommen die sogenannten Fassweinerzeuger höchstens einen Euro pro Liter Most.

Anbauflächen für erneuerbare Energie nutzen

Göhring schlägt vor, dass Weinberge nach der Rodung bis zu sechs Jahre brach liegen dürfen. Zurzeit müssen aufgegebene Flächen nach spätestens drei Jahren wieder bepflanzt werden. Auch Weinbauexperte Dr. Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt an der Weinstraße unterstützt den Vorstoß des Verbandes. Er sieht darin Möglichkeiten, auf den Flächen erneuerbare Energie zu erzeugen, etwa durch Photovoltaik.

Wenn die Brachfläche als Blühstreifen zur Artenvielfalt beitragen solle, müsse die Allgemeinheit das aber auch honorieren, sagte Oberhofer im SWR. "Das wird nicht zum Nulltarif gehen. Dafür muss dann die Gesellschaft ihren Obolus leisten,“ fordert der Experte.

„Wenn die Angebotsmenge zurückgeht, werden die Preise steigen. Die Winzer werden wieder mehr Geld verdienen, und zum anderen können wir die Fläche auch nutzen“, so Oberhofer.

Experte fordert mehr Flexibilität von Winzern

In seiner 35-jährigen Tätigkeit als Lehrer angehender Winzerinnen und Winzer sei es ihm noch nie so schwergefallen, den Auszubildenden Perspektiven aufzuzeigen: "Das Zauberwort heißt Flexibilität. Es gibt sicherlich kein Rezept, was die anders machen müssen. Sie müssen sich den Marktsituationen, Veränderungen anpassen. Die Märkte werden immer schnelllebiger, und sie müssen einfach flexibel bleiben und richtige Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen.“

Überschuss laut Weinwirtschaft ein weltweites Problem

Drei Viertel der deutschen Weine werden von privaten oder genossenschaftlichen Großkellereien vermarktet. Ein Appell, die Überproduktion abzubauen, kommt daher auch von den Großkellereien. Es sei auf keinen Fall sinnvoll, die Anbaufläche noch auszuweiten, sagte Alexander Rittlinger dem SWR. Er ist Geschäftsführer der Großkellerei Reh-Kendermann in Bingen, die etwa 200 Zulieferbetriebe aus Rheinland-Pfalz hat. Reh-Kendermann gilt als einer der größten Exporteure deutscher Weine.

Der Überschuss sei aber ein weltweites Problem, heißt es von Experten aus der Weinwirtschaft. Als Konsequenz würden etwa rund um Bordeaux in Südfrankreich tausende Hektar Weinberge gerodet. In den Ländern Südeuropas wird Wein derzeit häufiger zu Industriealkohol destilliert.