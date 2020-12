In der Halle 45 in Mainz startet am Samstagmittag eine neue Veranstaltungsreihe: Beim ersten sogenannten „Weinoutlet Mainz“ können sich Besucher im Stile einer Weinmesse direkt an Winzer-Ständen beraten lassen und Wein zu reduzierten Preisen erwerben. 30 Weingüter aus sieben Regionen präsentieren sich laut Veranstaltern mit rund 200 verschiedenen Weinen. Damit wolle man vor allem auch Winzer unterstützen, die aufgrund Corona-bedingter Weinfest-Absagen auf einem Teil ihrer Lagerbestände sitzen geblieben seien, so ein Sprecher. Beim „Weinoutlet“ gelten verschiedene Corona-Regeln: Maximal 440 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Halle aufhalten, es besteht eine Maskenpflicht. Am Eingang werden auf Zetteln die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Sollte es zu Wartezeiten kommen, ist draußen ein Weingarten mit etwa 50 Plätzen eingerichtet. Zudem besteht die Möglichkeit, gekauften Wein mit dem Auto direkt an der Halle kontaktlos einladen zu lassen.