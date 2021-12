Weihnachtstraktoren touren durch Rheinhessen

Eine weihnachtlich geschmückte Traktoren-Kolonne fährt am Samstagnachmittag eine Tour durch Rheinhessen. Die Bauern der Organisation "Land schafft Verbindung" wollen damit um Spenden für die Kinderklinik der Universitätsmedizin Mainz werben. Die Traktoren-Kolonne ist Teil der bundesweiten Aktion "Ein Funke Hoffnung". Ziel ist es, besonders den Kleinsten eine unvergessliche Freude zu bereiten und andere zu Geldspenden aufzurufen. Die Landwirte haben an ihren Traktoren bunte Lichterketten und leuchtende Sterne angebracht. Die Route verläuft von Alzey über viele rheinhessische Orte, von wo aus sich weitere Traktoren der Kolonne anschließen. Am Abend wollen die Bauern an der Mainzer Unimedizin Geschenke übergeben: Unter anderem Spielzeug, Süßigkeiten und Kinderbücher. Im vergangenen Jahr sind beim Lichterumzug der Landwirte 60 Traktoren mitgefahren.