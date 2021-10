Der Weihnachtsmarkt kann stattfinden

Der Wormser Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr stattfinden. Das hat die Stadt Worms jetzt mitgeteilt. Man arbeite derzeit an einem Hygienekonzept, um den Markt in der Innenstadt so zu gestalten, wie ihn die Bürger kennen und lieben, so der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Da sich die Stände auf die komplette Innenstadt verteilen, sei eine Umzäunung nicht möglich, hieß es weiter aus dem Rathaus. Allerdings müssten an einzelnen Ständen die 3G-Regel beachtet werden, sodass eine Absperrung und Zugangskontrollen notwendig seien. Der Wormser Weihnachtsmarkt soll bereits am 22. November starten. Der relativ frühe Beginn käme den Schaustellern entgegen.