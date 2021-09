Mainzer Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Mit Glühwein und Budenzauber in Weihnachtsstimmung kommen – das soll in Mainz bald wieder möglich sein. Die Stadtverwaltung plant schon den diesjährigen Weihnachtsmarkt.

Ein entzerrter Weihnachtsmarkt, mit Ständen, die in der Stadt verteilt sind und die nicht von einem Zaun eingeschlossen werden. So wünscht es sich der Mainzer Oberbürgermeister Ebling. Im Gespräch mit dem SWR sagte Ebling, er wolle niemanden vom Weihnachtsmarkt ausschließen. Ein eingezäuntes Weihnachtsmarkt-Gelände, bei dem der Corona-Status kontrolliert werden müsse, würde er gerne vermeiden.

Was die Corona-Verordnung vorsieht

Der Weihnachtsmarkt gilt als „Spezialmarkt“. Laut Corona-Verordnung dürften bis zu 25.000 Menschen teilnehmen. Darunter könnten auch 500 Menschen sein, die nicht geimpft oder genesen sind - so lange für Mainz Warnstufe 1 gilt.

Bei Warnstufe 2 und 3 würde sich die Anzahl der nicht immunisierten Menschen verringern. Da das alles kontrolliert werden muss, kann der Weihnachtsmarkt nach der aktuellen Corona-Landesverordnung nur auf einem eingezäunten Festgelände ausgerichtet werden.

Domplatz in Mainz 2020: Lichterketten, aber kein Weihnachtsmarkt dpa Bildfunk Picture Alliance

Pläne für Weihnachtsmarkt schon in der Schublade

Die zuständige Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz hat mit ihrem Dezernat schon angefangen, entsprechende Pläne zu schmieden. Man könne nicht bis zur letzten Minute warten, da ja auch Dinge wie das Sicherheitskonzept geplant werden müssten, so Matz.

Nach ihren Vorstellungen könnten drei abgesperrte Weihnachtsmarkt-Bereiche entstehen, für die dann 2G gelte – dort dürften also nur geimpfte und genesene Menschen hinein; Maskenpflicht und Abstandsgebot könnten so entfallen. In diesen Bereichen sollten dann vor allem die Glühwein- und Essensstände aufgebaut werden. Einer der Bereiche werde natürlich auf dem Marktplatz am Dom sein.

Weihnachtsstimmung in der ganzen Stadt

Die restlichen Stände, vor allem solche, an denen Deko-Artikel und Waren verkauft würden, sollen sich über die ganze Innenstadt verteilen. An diesen Ständen herrsche dann auch Maskenpflicht, sagt Matz. Für alle 98 Weihnachtsmarkt-Stände sei bei diesem Konzept Platz vorhanden. Viele könnten allerdings nicht an ihrem gewohnten Stellplatz aufgebaut werden.

Beschicker wollen an angestammten Platz

Aber genau das wünschen sich die Weihnachtsmarkt-Beschicker: Ein ganz normaler Weihnachtsmarkt, auf dem die 3G-Regel gelte, die dann vom Ordnungsamt stichprobenartig kontrolliert werde. Ihr Sprecher Marco Sottile sagte, in Köln sei das derzeit so geplant. Die Schausteller hätten in der Corona-Pandemie nun schon so lange zurückstecken müssen, nun gehe es bei vielen langsam ums Überleben. Ein gutes Weihnachtsmarkt-Geschäft sei wichtig. Sottile hofft auf die nächste Corona-Verordnung.

Schafft neue Corona-Verordnung andere Bedingungen?

Die aktuelle Verordnung ist bis zum 10. Oktober gültig. Danach muss das Land eine neue erlassen, möglicherweise werden darin Regeln für die Weihnachtsmärkte konkretisiert. Darauf setzt auch die Mainzer Stadtverwaltung. Nach Angaben von Manuela Matz können die Pläne dann schnell angepasst werden.

Ob es jedoch ohne Umzäunung geht, so wie es sich Oberbürgermeister Ebling wünscht, dahinter setzt Manuela Matz ein Fragezeichen. Denn dann müsse man darauf achten, dass sich an den Glühwein- und Essensständen keine Menschenansammlungen bildeten, so Matz. Und das sei schwierig zu kontrollieren.