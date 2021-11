Rätselraten um Weihnachtsmarkt-Regeln in Mainz

per Mail teilen

Die Verunsicherung ist groß. Wird der Weihnachtsmarkt in Mainz stattfinden und, wenn ja, unter welchen Bedingungen? Die Planungen bei der Stadtverwaltung laufen auf Hochtouren.

In der Diskussion sind folgende Lösungen:

2G umzäunt:

Das war ganz zu Beginn mal geplant: Drei eingezäunte Weihnachtsmarktbereiche mit Glühwein- und Essensständen, Zutritt nur mit 2G-Nachweis, innerhalb der Bereiche keine Maskenpflicht oder Abstandsregeln.

Einschätzung:

Unwahrscheinlich, da schon fest geplant ist, die Buden mit viel Abstand voneinander aufzustellen. In umzäunten Bereichen müssten sie jedoch eng beieinander stehen. Da Wasser- und Stromleitungen gelegt werden müssen, ist eine Umplanung in der kurzen Zeit nicht mehr möglich. Außerdem ist die Feuerwehr wegen der Fluchtwege dagegen.

Auch auf dem Mainzer Schillerplatz werden bereits die Stände für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. SWR Rabea Amri

3G mit Maske:

Das war auch mal geplant: Buden über die ganze Stadt verteilt, das Ordnungsamt kontrolliert stichprobenartig 3G-Nachweise, an den Ständen und beim Anstehen gilt Maskenpflicht.

Einschätzung:

Immer noch möglich.

Gar keine Einschränkungen:

Auch das war schon geplant: Ein Weihnachtsmarkt komplett ohne Zugangsbeschränkung sowie ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln. Die aktuelle Corona-Landesverordnung gibt das her.

Einschätzung:

Quasi ausgeschlossen, aufgrund der steigenden Infektionszahlen.

3G mit Bändchen:

Darüber wird aktuell gesprochen: Wer seinen 3G-Nachweis vorzeigt, bekommt am Eingang oder bei mobilen Teams ein buntes Armbändchen. Zwei Sorten Armbänder soll's geben: Eins für Getestete, das nur einen Tag gilt, und ein dauerhaftes Bändchen für Geimpfte und Genesene, das man theoretisch bis zum Ende des Weihnachtsmarkts dran lassen kann. Nur mit einem solchen Bändchen ist der Weihnachtsmarktbesuch erlaubt. So werden die 3G-Kontrollen erleichtert. Außerdem gilt Maskenpflicht an den Ständen und auf dem Weg zu den Ständen.

Einschätzung:

Aktuell die wahrscheinlichste Lösung.

2G mit Bändchen:

Analog zu 3G mit Bändchen, allerdings nur für geimpfte und genesene Menschen.

Einschätzung:

Eher unwahrscheinlich.

Komplettabsage:

Die Stadt München hat ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Viele Mainzer Standbetreiber und Standbetreiberinnen haben genau davor auch Angst.

Einschätzung:

Ziemlich unwahrscheinlich, da Oberbürgermeister Ebling im SWR-Interview am Montag noch betont hat, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden soll, auch wegen der eher geringen Corona-Gefahr im Freien.

Für welche dieser Varianten sich die Stadt Mainz entscheidet, soll im Laufe der Woche bekannt gegeben werden.