Trotz Lockerung: Stadt bleibt beim Weihnachtsmarkt bei 3G

Trotz der vom Land am Dienstag angekündigten Lockerungen für Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz will die Stadt Mainz an ihren Corona-Regeln für den Weihnachtsmarkt festhalten. Das hat ein Stadtsprecher dem SWR mitgeteilt. Die Stadt sehe sich in ihren Planungen für den Weihnachtsmarkt bestätigt. Allerdings soll auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt trotz der neuen Corona-Verordnung eine Maskenpflicht und die 3G-Regel gelten. Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Ingelheim und Worms wollen die neue Corona-Verordnung in schriftlicher Form noch abwarten. Allerdings würde sich der Veranstalter in Ingelheim nach eigenen Angaben sehr darüber freuen, wenn es keine großen Einschränkungen für den Weihnachtsmarkt gebe. Nach Angaben von Gesundheitsminister Hoch sollen die Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz auch ohne Abstand, Maskenpflicht und 3G-Regel möglich sein.