Weihnachtsmarkt: Auch Geimpfte brauchen Corona-Test

Für den Weihnachtsmarkt in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) gelten strengere Regeln. Wie die Organisatoren bekanntgaben, gilt ab kommendem Wochenende die 2G-plus Regel. Zu den Ständen dürfen also nur Geimpfte und Genesene, die einen aktuellen negativen Corona-Schnell- oder PCR-Test vorweisen können. Im direkten Umfeld des Marktes habe die Stadt Ingelheim deshalb zwei zusätzliche Teststationen aufgebaut. Da diese allerdings nicht für alle Besuchenden ausreichten, bitten die Veranstalter vorab, andere Teststationen zu nutzen. Der Weihnachtsmarkt in Ingelheim findet an den kommenden Adventswochenenden statt.