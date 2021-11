Weihnachtsmarkt hat als einer der Ersten in der Region geöffnet

In Alzey hat am Freitagvormittag einer der ersten Weihnachtsmärkte in der Region geöffnet. Nach Angaben der Stadt gilt auf dem Alzeyer Weihnachtsmarkt die aktuelle Corona-Landesverordnung. Das heißt, es gibt keine Zugangskontrollen und Beschränkungen rund um den Fischmarkt und auf dem Rossmarkt. Der Markt ist für alle zugänglich, doch bittet die Stadt Abstand zu halten und wenn nötig, eine Maske zu tragen. Nach Angaben der Marktbeschicker gibt es Desinfektionsspender an jeder Bude. Der Alzeyer Weihnachtsmarkt dauert bis zum 30. Dezember. Kommenden Sonntag ist er jedoch wegen Volkstrauertag geschlossen.