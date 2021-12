So ist ein Weihnachtsmarkt-Bummel in Mainz während Corona

Die Weihnachtspyramide dreht sich, Glühweinduft liegt in der Luft, die Buden leuchten festlich - und doch ist dieses Jahr alles anders: Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt in Mainz zur Coronazeit.

Schneemann, Fußballer und Mainzelmännchen: Die Pyramide mit ihren Holzfiguren am Eingang des Mainzer Weihnachtsmarkts zieht alle Blicke auf sich. Doch dieses Mal ist sie nicht das erste, was ins Auge sticht: Vor dem Holzzaun an der Pyramide hat sich eine Schlange gebildet. Etwa 15 Menschen stehen an, um sich bei einem Security-Mann in greller gelber Weste ein ebenso grelles pinkfarbenes Armbändchen abzuholen.

Sie zeigen dafür ihre Handys oder Impfausweise und ihren Personalausweis vor, um dem Mann zu beweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Nur dann erhalten sie das Armband, das es ihnen ermöglicht, an den Ständen auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Glühwein gibt's nur mit Bändchen. Das soll die Kontrollen der 2G-Regel erleichtern. SWR Katharina Feißt

Etwa 30 Prozent weniger Besucher

Es ist deutlich weniger los als früher. Wo sich 2019 noch Menschen vor den Glühweinständen auf die Füßen traten, ist jetzt Platz ohne Ende. Die Stadt Mainz hat den Markt entzerrt. Außerdem kommen in diesem Jahr etwa ein Drittel weniger Besucher und Besucherinnen.

"Ich bin froh, nach einem Jahr Pause wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen zu können", erzählt eine junge Frau beim Glühweintrinken an der Heunensäule. "Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht richtig an, unter so vielen Menschen zu sein", ergänzt sie. Es sind gemischte Gefühle bei diesem Weihnachtsmarkt-Bummel.

2G-Kontrollen von Standbetreibern, Security und Ordnungsamt

An den Buden gibt es Ständer mit Desinfektionsmittel für die Hände, überall hängen Schilder mit den 2G-Regeln. "Haben Sie ein Bändchen?", fragt die Dame, die gegenüber der Krippe vor dem Dom im Glühweinstand bedient. "Show me your bracelet", ergänzt sie geduldig, als sie merkt, dass sie es mit englischsprachigen Touristen zu tun hat.

Die Standbetreiberinnen und - betreiber und ihr Personal setzen die neuen Regeln mit Engelsgeduld und einem Lächeln im Gesicht um. Freude und Erleichterung sind bei ihnen die vorherrschenden Gefühle. "Wir hatten ja fast zwei Jahre keine Einkünfte", erzählt Marktbeschicker Stefan Hoch, der einen Stand mit gerösteten Mandeln und anderen Leckereien hat.

"Wir hoffen jetzt, dass der Weihnachtsmarkt auch bis zum 23. Dezember geöffnet bleiben darf."

Mehrere Security-Kräfte halten einen jungen Mann an, der sein Fahrrad über den Weihnachtsmarkt schiebt und weisen ihn freundlich auf die 2G-Kontrolle hin. Er muss seinen Impfnachweis vorzeigen und kramt auch seinen Personalausweis aus dem Geldbeutel. Für die Maßnahmen hat er Verständnis.

Zwischen Glühweinduft und Desinfektionsspray

Das Weihnachtsdorf mit seinen Fässern gibt es auch während der Corona-Pandemie. SWR Katharina Feißt

Das historische Kinderkarussell dreht sich, aus einem Lautsprecher ertönt Weihnachtsmusik. Und um die Ecke zischt der Bratwurstgrill vor dem Mainzer Weihnachtsdorf. In den mehr als 20 großen Holzfässern können die Weihnachtsmarktbesucher gemütlich sitzen und essen. An Stehtischen trinken Menschengruppen Glühwein. Der Duft von Frittiertem und von Bratwurst zieht über das Weihnachtsdorf.

Eigentlich alles wie immer - bis eine junge Frau mit einer riesigen Flasche mit Desinfektionsspray vorbeigeht, einen Tisch einsprüht und ihn abreibt. Auch der Geruch von Reinigungsmittel gehört 2021 einfach dazu. So richtig unbeschwert geht das Bummeln auf diesem Mainzer Pandemie-Weihnachtsmarkt nicht. Aber es sorgt dafür, dass trotz allem ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt.