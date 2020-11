Der beliebte Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein Ebernburg ist abgesagt. Wegen der aktuelle Pandemieentwicklung sei eine derartige Veranstaltung nicht mehr planbar, so der Veranstalter der Verkehrsverein Rheingrafenstein. Die Entscheidung sei schweren Herzens aber auch aus Sorge um die Gesundheit von Marktbeschickern und Besuchern gefallen. Für den Fall, dass sich die Situation in den nächsten Wochen entspannen sollte, könnte es unter Umständen kleinere und räumlich entzerrte Aktionen in der Adventszeit geben.