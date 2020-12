Der Einzelhandel in Rheinhessen blickt mit Sorge auf das Weihnachtsgeschäft. Der Wormser Einzelhandelsverband rechnet mit bis zu 40 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Die neueste Corona- Verordnung des Landes hätte das zarte Pflänzchen des aufkeimenden Weihnachtsgeschäftes wieder eingetreten. So der Sprecher des Wormser Einzelhandelsverbands Jens Buschbacher. Seit dem ersten Dezember sei die Frequenz in der Innenstadt wieder weniger geworden. Die Einzelhändler konzentrierten sich laut Buschbacher jetzt auf den Freitag und den Samstag, weil diese am Umsatzstärksten seien. Auch Martin Lepold, Sprecher der Werbegemeinschaft Mainz, hat gedämpfte Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft. Allerdings würde naturgemäß der meiste Umsatz in den letzten zehn Tagen vor Weihnachten gemacht. Die Mainzer Einzelhändler setzen vor allem auf Rabattaktionen. Rund 350 Mainzer Händler und Dienstleister bieten ihre Produkte außerdem über das Internetportal Heimatschatz an.