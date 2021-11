Firmen sagen Weihnachtsfeiern ab

In der Region Rheinhessen/Nahe werden wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen zurzeit reihenweise Weihnachtsfeiern in Restaurants und Hotels abgesagt. Das hat der Deutsche Hotel und Gaststättenverband, kurz DEHOGA, mit Sitz in Bad Kreuznach auf SWR-Nachfrage mitgeteilt. In den vergangenen Tagen seien zahlreiche Absagen für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern bei den DEHOGA Mitgliedsbetrieben eingegangen, so Präsident Haumann. Die Stornierungen träfen die Restaurants und Hotels hart, denn die Zeit vor Weihnachten sei die umsatzstärkste. Schon vergangenes Jahr sei das Weihnachtsgeschäft wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Es müsse verantwortungsbewusst mit den steigenden Zahlen umgegangen werden, so Haumann weiter. Sicheres Feiern sei aber möglich. Die Veranstalter der Weihnachtsfeiern könnten zum Beispiel nur geimpfte und genesene Personen zulassen und zusätzlich einen Corona-Test vorschreiben.