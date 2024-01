Eigentlich sammelt der Entsorgungsbetrieb die Christbäume in Mainz immer am ersten Samstag im neuen Jahr ein. 2024 muss man sich in fast allen Stadtteile deutlich länger gedulden.

Wer sich darauf eingestellt hat, dass der Weihnachtsbaum am ersten Samstag im neuen Jahr eingesammelt wird, muss sich noch etwas gedulden. Zumindest, wenn er nicht in der Mainzer Neustadt oder Altstadt wohnt.

In diesen beiden Mainzer Stadtteilen werden die Bäume zwar auch nicht am ersten Samstag abgeholt, aber immerhin nur zwei Tage später: am Montag, den 8. Januar. Der Termin für alle anderen Mainzer Stadtteile ist erst der 20. Januar 2024.

Darum gibt es in Mainz zwei Termine

Nach Angaben der Stadt Mainz mussten die Abholtermine in diesem Jahr verschoben werden, weil der erste Samstag auf den 6. Januar fällt - also auf Heilige Drei Könige. An diesem Tag würden grundsätzlich noch keine Weihnachtsbäume abgeholt. Viele Menschen warten diesen Termin noch ab, bevor sie ihren Weihnachtsbaum entsorgen.

Zum anderen stehe in den ersten Januarwochen nicht genügend Personal zur Verfügung, so die Stadt Mainz. Das Einsammeln der Weihnachtsbäume sei eine zusätzliche Schicht für das Personal der Müllabfuhr. Neben den Fahrten unter der Woche habe man einen zusätzlichen Samstag nicht vor dem 20. Januar einplanen können.

Weihnachtsbäume müssen an der Straße liegen

Wer seinen Weihnachtsbaum abholen lässt, muss ihn vorher komplett abschmücken. Die Stadt Mainz weist darauf hin, dass die Bäume frühestens am Vorabend und spätestens bis 6 Uhr morgens an den Sammeltagen am Straßenrand liegen müssen. Der Entsorgungsbetrieb fährt zum Beispiel keine Müllsammelplätze in Hinterhöfen an. Wer in engen Straßen wohnt, wird gebeten, die Bäume an der nächsten größeren Kreuzung abzustellen.

Auch Wertstoffhöfe nehmen Bäume

Wer die Termine verpasst oder seinen Baum länger stehen lassen möchte, kann ihn auch in den Wertstoffhöfen oder Entsorgungszentren abgeben. Die Stadt Mainz weist darauf hin, dass der Stamm-Durchmesser nicht dicker als acht Zentimeter sein sollte. Wer eine Biotonne hat, der kann darin Äste bis zu einem Durchmesser von vier Zentimetern entsorgen.