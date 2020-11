Nachdem die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, wollen viele Städte in der Region trotzdem für weihnachtliches Ambiente in den Innenstädten sorgen. In Worms wurden bereits Lichterketten aufgehängt. Auch der traditionelle Weihnachtsbaum werde nächste Woche aufgestellt, so eine Sprecherin der Stadt Worms. Die sogenannte „lebendige Weihnachtskrippe“ mit echten Darstellern und Tieren falle in diesem Jahr aus. Bingen will Ende November einige Imbissbuden in der Innenstadt aufstellen, in Bad Kreuznach stehen sie bereits. Sie sollen nach Stadtangaben als kleiner Ersatz für die abgesagten Weihnachtsmärkte dienen. In Alzey will man Ende des Monats entscheiden, ob sich ein abgespeckter Weihnachtsmarkt im Dezember realisieren lasse, abhängig von der Corona-Lage. Die kleineren, traditionell von Kindern geschmückten Weihnachtsbäume in der Innenstadt werden aufgestellt. In allen Städten achten die Ordnungsämter auf die Einhaltung der Corona-Regeln.