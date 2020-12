Landwirte aus Rheinhessen organisieren unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung" eine weihnachtliche Traktoren-Kolonne zur Mainzer Kinderklinik, wo Nikolausgeschenke übergeben werden sollen. Die Landwirte schmücken ihre Traktoren mit Lichterketten und fahren um 15 Uhr in Alzey los. In den rheinhessischen Ortschaften auf dem Weg nach Mainz stoßen immer mehr Traktoren dazu. Anders als bei den vergangenen Protestaktionen wolle man mit dieser Sternfahrt keine Verkehrsbehinderungen auslösen, heißt es vom Organisator, dem rheinhessischen Verband "Land schafft Verbindung". Vielmehr wolle man mit den geschmückten Traktoren weihnachtliche Stimmung in den Dörfern und in der Stadt verbreiten. Nach dem Stopp an der Kinderklinik geht es dann noch durch die Mainzer Innenstadt und gegen Abend wieder zurück nach Alzey. Die Landwirte bitten aufgrund der Corona-Pandemie darum, Menschenansammlungen entlang der Strecke zu vermeiden. In ganz Deutschland finden heute ähnliche Sternfahrten statt.