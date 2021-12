Einsame Weihnachten für Patienten in den Krankenhäusern

Wegen der Coronapandemie gilt auch über die Weihnachtsfeiertage ein generelles Besuchsverbot in den Krankenhäusern in Rheinhessen und an der Nahe. Es gibt aber Ideen, die Situation ein wenig leichter zu machen.

"Leider können wir nur so viel mitteilen, dass der Besuchsstopp natürlich weiterhin gilt." So lautet die Antwort der Mainzer Universitätsmedizin auf die Nachfrage des SWR. Weiter heißt es: "Im Rahmen der definierten Ausnahmefälle können Angehörige natürlich auch Geschenke mitbringen." Es wird aber wohl nur wenige Ausnahmen geben. Schutz von Patienten und Klinikpersonal ist wichtig Aus dem Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach hieß es, das Besuchsverbot wegen der Coronapandemie sei zum Schutz der Patienten und Mitarbeitenden notwendig. Ausnahmen gebe es für palliativ betreute Patienten, werdende Väter auf Geburtsstationen oder für Begleitpersonen bei minderjährigen Patienten. Es werde alles versucht, um den Betroffenen die Situation zu erleichtern, so die Sprecherin des Diakonie Krankenhauses Bad Kreuznach weiter. Es gebe beispielsweise die Möglichkeit von Videoanrufen. Die Liebsten wenigstens über den Bildschirm zu sehen, sei eine Möglichkeit, trotz der Distanz Nähe zu schaffen. Außerdem gebe es im Krankenhaus über die Festtage kleine Aufmerksamkeiten und festliche Essen. Patienten brauchen ein offenes Ohr Katharina Haider ist Pflegeleiterin auf einer Station des Bad Kreuznacher Diakonie Krankenhauses. Sie sagt: "Die Reaktionen derer, die in dieser Zeit im Krankenhaus sein müssen, ist sehr unterschiedlich: Einige von ihnen möchten – völlig verständlich - nach Hause zu ihren Liebsten. Wenn dies nicht möglich ist, ist es wichtig, für die Patienten ein offenes Ohr zu haben und Gesprächspartner zu sein." Auch die Klinikseelsorger stehen nach Angaben einer Sprecherin des Wormser Klinikums für persönliche Gespräche bereit. Katharina Haider, Pflegerische Leitung der internistischen Station 5A und Dr. Christoph von Buch, Ärztlicher Leiter des Krankenhauses in Bad Kreuznach und Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin in der Weihnachtszeit im Diakonie Krankenhaus Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach Weihnachtsgottesdienste werden in die Patientenzimmer übertragen Dort, wie auch in der Bad Kreuznacher Diakonie und der Unimedizin Mainz, gibt es auch mehrere Weihnachtsgottesdienste, die in die Krankenzimmer auf den Fernsehern dort übertragen werden. In der Mainzer Klinik zum Beispiel gibt es sowohl katholische als auch evangelische Weihnachts-Gottesdienste an allen drei Feiertagen.