An Altweiber wird traditionell die Straßenfastnacht eröffnet. Gefeiert wird nicht nur in Mainz, sondern auch in Bad Kreuznach, Bingen, Bad Sobernheim und Worms.

In Bad Kreuznach rechnet der Organisator, die Kreiznacher Narrefahrt, auch in diesem Jahr wieder mit mehr als 10.000 Menschen. Wie die Zugmarschallin der Kreiznacher Narrefahrt, Cornelia Christmann-Faller, dem SWR mitteilte, sind fast alle Karten ausverkauft (Stand 26.02.2025 um 15 Uhr). "Dieses Jahr wird es sehr eng. Man muss sich wirklich ranhalten", sagt sie. Die Einnahmen aus dem Eintritt kommen den Fastnachtsvereinen zugute, die damit den Umzug am Samstag finanzieren.

11:11 Uhr Einzug der Fastnachtsvereine

In Bad Kreuznach geht es fastnachtstypisch um 11:11 Uhr mit dem Einzug der Fastnachtsvereine los. Sie laufen von der Roßstraße zum Kornmarkt, auf dem auch die Bühne steht. Ab 13:30 Uhr gibt es dort dann ein buntes Bühnenprogramm. Dazwischen sorgen verschiedene DJs für Partystimmung.

Originelle Kostüme werden prämiert

Ein Highlight ist auch in diesem Jahr wieder die Prämierung der schönsten Kostüme. Wer mitmachen möchte, kann sich einfach an der Bühne melden oder darauf warten, dass er von der Kreiznacher Narrefahrt entdeckt wird. Cornelia Christmann-Faller sagte: "Vereinsmitglieder gehen durch den Käfig. Wenn ihnen dabei Kostüme besonders ins Auge stechen, sprechen sie die Narren auch direkt an."

Glasverbot auch in Bad Kreuznach

Damit alle friedlich feiern können, gilt rund um den Narrenkäfig in der Innenstadt und am Bahnhof ein Alkohol- und Glasverbot . Das Verbot gilt von 10 Uhr bis 22 Uhr. Außerdem darf zwischen 7 Uhr und 20 Uhr kein Cannabis geraucht werden. Ebenfalls verboten sind Waffen und Messer.

In Bad Sobernheim steigt die Altweiberparty um 11:11 Uhr auf dem Marktplatz. Eine Stunde später wird das Rathaus erstürmt. Und auch in der Felkestadt werden Kostüme prämiert - und zwar ab 16:30 Uhr auf dem Marktplatz.

In Worms stürmen die Weiber ebenfalls um 11:11 Uhr das Rathaus. Auch hier werden die wild gewordenen Hexen den Krawatten zu Leibe rücken.

Der Schwerdonnerstag wird im Hof der Burg Klopp gefeiert. Die Weiber sind dort ab 15:11 Uhr los. Nach Angaben der Stadt wird in Bingen seit 175 Jahren Fastnacht gefeiert. In Bingen-Büdesheim wird ab 19:11 Uhr in der TuS Turnhalle gefeiert.

Die Weiler Hexen mit Herz feiern in diesem Jahr ein Jubiläum - sie werden 3x11 Jahre alt. Und das feiern die Hexen auch gebührend. Sie stürmen nicht nur das Rathaus, sondern haben auch verraten, dass sie in diesem Jahr ganz besondere Gefangene nehmen werden. Gefeiert wird ab 11:11 Uhr auf dem Dorfplatz.

In der Eicher Altrheinhalle wird ab 20 Uhr gefeiert. Nach Angaben des Veranstalters haben verkleidete Hexen, die eine Maske tragen, freien Eintritt. Die Masken werden dann um Mitternacht gelüftet.