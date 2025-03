In Mainz beginnt um 11.11 Uhr offiziell die Straßenfastnacht. Zur Weiberfastnacht auf dem Mainzer Schillerplatz werden tausende Narren erwartet. Lucretia Gather:



Das Bühnenprogramm auf dem Mainzer Schillerplatz eröffnen um 11.11 Uhr Thomas Neger und die Humbas, eine der beliebsten Fastnachtsbands der Stadt. Außerdem treten auf der Bühne Fastnachtsgrößen wie Oliver Mager oder die Band Doppelbock auf. Musik gibt`s aber auch an anderen Standorten in der Innenstadt, es gibt eine Bühne auf dem Marktplatz und eine am Liebfrauenplatz. Der Schillerplatz ist wie in den vergangenen Jahren eingezäunt, auf dem Platz herrscht Glasverbot. Der Zugang zur Partyzone wird kontrolliert, wer mitfeiern will, braucht aber keine Tickets, der Eintritt ist frei.