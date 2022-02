Feiern light: Weiberfastnacht in Mainz und der Region

Schon wieder fallen alle großen Weiberfastnachts-Partys aus. So ganz lassen sich Hexen und Weiber das Feiern aber nicht nehmen.

Vor einem Jahr gab es noch nicht die "Corona-Impfung für alle". Da fiel Weiberfastnacht sehr bescheiden aus. Viele wollten sich und andere nicht mit dem Virus anstecken.

2021 war ein trauriges Jahr für die Fastnachter. Dieser Mainzer Schwellkopp ließ den Kopf hängen. Ganz alleine saß er am Fischtorplatz. SWR Lucretia Gather

Inzwischen schreiben wir das Jahr 2022, Corona ist noch da aber so trist wie im vergangenen Jahr werden die Fastnachtstage dann wohl doch nicht. Zwar gibt es keine große Party am Mainzer Schillerplatz oder im Narrenkäfig in Bad Kreuznach, aber so manch kleines privates Treffen oder ein Kneipenbesuch sind drin, das lassen die aktuellen Corona-Regeln zu.

Männern den Schlips abzuschneiden, gehört an Weiberfastnacht dazu. dpa Bildfunk Fredrik Von Erichsen

In der Mainzer Innenstadt öffnen Kneipen über Fastnacht. Die Gästeanzahl ist begrenzt, und es gilt überwiegend die 2G plus-Regel. Das bedeutet, Fastnachter müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen und aktuellen Corona-Test vorweisen.

Coronabedingt auch 2022 wieder nur stille Weiberfastnacht - am Fastnachtsbrunnen in Mainz steigt keine offizielle Party. SWR

Mit feiernden Weibern auf den Straßen rechnet die Mainzer Polizei nach eigenen Angaben kaum. Dennoch werde man am Donnerstag zusammen mit dem Ordnungsamt unterwegs sein und kontrollieren, ob diejenigen, die feiern, die Corona-Regeln einhalten.

Hex, Hex, Helau aus Weiler!

Die "Weilerer Hexen mit Herz" aus der Nähe von Bingen würden gerne endlich wieder um die Häuser ziehen. Aber auch in diesem Jahr müssen sie wegen Corona wieder unter sich im kleinen Kreis ihrem Hexenwerk nachgehen. Dafür sammeln sie aber wieder Spenden. Bei Facebook kann noch bis Freitag abgestimmt werden, an welches Projekt das Geld überwiesen wird.

Auf ihrer Internetseite haben die Weilerer Hexen ein Gedicht veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: "Auch wenn wir nicht feiern können wie gewohnt, bleibt man in Weiler von uns Hexen nicht verschont! Trotz Corona wollen wir feiern mit Bedacht - ein kleines bisschen uns‘re Fassenacht! (...)". In diesem Sinne allen Weibern und Hexen in Mainz, Bad Kreuznach, Weiler und in Rheinhessen: Viel Spaß und Helau!