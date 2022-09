Volksfeste in Rheinhessen: Kostenlose Karussellfahrt statt Feuerwerk

Auch wenn es diese Woche geregnet hat – es ist zu trocken in Rheinhessen und an der Nahe. Kommunen sagen wegen der hohen Brandgefahr auch dieses Wochenende Feuerwerke ab und suchen nach Alternativen.

Viele Kommunen feiern gerade Anfang September viele Feste und Kerben. Wegen der anhaltenden Trockenheit wird aber weitgehend auf Feuerwerk verzichtet.

Die Gemeinde Wöllstein im Landkreis Alzey-Worms zum Beispiel hat sich als Ersatz etwas einfallen lassen, weil sie durch den Wegfall des Feuerwerks Geld einspart.

Autoscooter und Karussell gratis

Vor allem die Kinder und Jugendlichen wird es freuen, denn sie können an diesem Wochenende auf dem Wöllsteiner Markt zu bestimmten Zeiten kostenlos die beiden Fahrgeschäfte nutzen. Die Freifahrten finden am Samstag, 3. September von 14 bis 14:30 Uhr und 18 bis 18:30 Uhr sowie am Sonntag, 4. September von 11 bis 12 Uhr jeweils auf dem Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Marktplatz am Gemeindezentrum statt.

"Gerade in der aktuellen Lage, aufgrund der explodierenden Energiepreise und der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten werden sicherlich viele Familien jede zusätzliche Ausgabe genau überdenken müssen", sagt Ortsbürgermeister Johannes Brüchert (SPD) auf der Online-Seite der Gemeinde. Man wolle den Kindern und Jugendlichen, die schon in den vergangenen zwei Corona-Jahren häufig haben zurückstecken müssen, ein paar unbeschwerte Stunden und zusätzliche Runden auf den Fahrgeschäften bieten, so Brüchert.

Feuerwerke in Bingen und Bad Kreuznach am Samstag abgesagt

In Bingen startet heute das Winzerfest. Als einer der Höhepunkte stand immer ein Feuerwerk am ersten Festsamstag auf dem Programm. Das wird es dieses Jahr wegen der hohen Brandgefahr nicht geben. Stattdessen erwartet die Besucher morgen um 21:30 Uhr eine Lasershow von der Burg Klopp aus, die von Musik begleitet wird. Ob es am kommenden Mittwoch das Brückenfest-Feuerwerk an der Nahe geben wird, ist noch unklar. Bislang steht es noch als Programmpunkt auf der Internetseite der Stadt Bingen.

In Bad Kreuznach werden an diesem Wochenende wieder viele Menschen zum traditionellen Fischerstechen erwartet. Bootsmannschaften treten auf der Nahe gegeneinander an. An der Spitze des Bootes steht ein Mann und versucht sein Pendant auf dem gegnerischen Boot mit einer Lanze herunter zu stoßen. Neben diesem sportlichen Wettbewerb gab es normalerweise an Land ein Feuerwerk auf der Roseninsel. Doch das ist lange her. Die Verantwortlichen des Fischerstechens haben schon vor Jahren entschieden, das Feuerwerk ausfallen zu lassen. Sie wollen in Zukunft andere Wege gehen - mit Illuminationen oder einer Feuershow.

In Worms wird eine Tradition wird gebrochen

In Worms freuen sich die Menschen normalerweise auf das große Abschluss-Feuerwerk zum Backfischfest auf der Kisselswiese. Neun Tage lang wurde dort gefeiert. Doch wegen der anhaltenden Trockenheit und wegen des Umweltaspekts wird es dieses Jahr kein Feuerwerk geben. Stattdessen ist am Sonntag Abend um 21 Uhr eine Drohnenshow geplant. Hundert beleuchtete Drohnen werden in die Luft steigen und Muster und Symbole in den Wormser Nachthimmel zeichnen. Acht Minuten dauert das Spektakel, das die Stadt nichts kostet. Es wurde ein Sponsor dafür gefunden.