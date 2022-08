Schlechte Pflaumenernte in Rheinhessen wegen Trockenheit

In diesem Jahr sind 60 Prozent weniger Zwetschgen in Rheinhessen geerntet worden als in den Vorjahren. Nach Angaben der Vereinigten Großmärkte für Obst und Gemüse (VOG) in Ingelheim ist daran die Trockenheit schuld.

Die Pflaumenbäume haben Trockenstress, so VOG-Geschäftsführer Steffen Lang. Bis zur Ernte der Früchte fielen normalerweise 600 Liter Regen pro Quadratmeter. 400 Liter seien das Minimum, das die Bäume bräuchten, um zu überleben. Tatsächlich seien in Rheinhessen seit Jahresbeginn aber nur 230 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, so Lang. In den vergangenen neun Wochen habe es sogar überhaupt nicht richtig geregnet. Aus Selbstschutz reagierten die Zwetschgenbäume deshalb damit, die Früchte und die Blätter abzuwerfen. Deshalb könne man derzeit auch überall Zwetschgen auf der Erde unter den Bäumen sehen. Inzwischen sei es sogar bereits so trocken, dass viele Bäume ganz abgestorben seien. Mainz Aktion "Gelbes Band" Warum Landwirte in Rheinhessen Obstbäume nicht zum Pflücken frei geben Kostenlos und legal Obst pflücken: Beim Projekt "Gelbes Band" vom Bundeslandwirtschaftsministerium werden Bäume hierfür freigegeben. In Rheinhessen macht aber niemand mit. mehr... 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Auch in Weinbergen liegen Trauben auf dem Boden Auch in den Weinbergen in Rheinhessen und an der Nahe sieht man wegen der Trockenheit derzeit Trauben auf dem Boden liegen. Nach Angaben von Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, müssen einige Winzerinnen und Winzer an jungen Reben Trauben herausschneiden, um die Pflanzen zu entlasten.