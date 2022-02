Sturmtief "Antonia" sorgte für Verspätungen bei Zügen an der Nahe

Zwischen Bad Kreuznach und Bingen war wegen des Sturms ein Baum auf die Bahngleise gestürzt. Die Strecke musste deswegen am Montagmorgen für einige Zeit gesperrt werden.

Wie die Deutsche Bahn auf Ihrer Internetseite mitteilt, fahren die Züge zwischen Bingen und Bad Kreuznach wieder. Nachdem die Strecke am Morgen wieder freigegeben wurde, kam es vereinzelt noch zu Verspätungen.

Zugausfälle und Verspätungen

Generell geht die Deutsche Bahn eigenen Angaben zufolge davon aus, dass unter anderem der Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz aufgrund von Unwetterschäden noch bis mindestens Montagnachmittag beeinträchtigt sein wird. Es müsse mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Die Bahn bat ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr.

Keine Verletzten durch Sturmtief Antonia

Das Sturmtief "Antonia" hat auch in der Region Rheinhessen-Nahe vereinzelt für Sachschäden gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei deckte der Wind in der Nacht in Worms ein Dach ab. Außerdem beschädigte der Sturm eine Hausfassade in Worms. Durch herabfallende Teile wurden mehrere geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Sturmtief Antonia richtet auch in Worms Sachschäden an. Polizei Worms

Bei Kirn kippten zwei Bäume auf Straßen, in Alzey wehte der Wind Verkehrsschilder um. Im Raum Bad Kreuznach war die Lage nach Angabe eines Feuerwehrsprechers vergangene Nacht recht entspannt. Zwar habe die Feuerwehr einige Mal wegen umgestürzter Bäume ausrücken müssen. Jedoch habe man im Vorfeld mit viel Schlimmerem gerechnet.

Auf den Autobahnbrücken der A61 und der A63 bei Alzey hat die Polizei erneut die erlaubte Geschwindigkeit reduziert. Es herrscht Tempo 40.