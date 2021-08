per Mail teilen

Vor dem Wormser Amtsgericht muss sich ein Mann verantworten, weil er zu einem fehlenden Mundschutz ein falsches Attest gezeigt haben soll. Der Mann war Anfang des Jahres in der Wormser Fußgängerzone ohne Mundschutz angetroffen worden. Laut Anklage soll er den kontrollierenden Polizisten ein Attest gezeigt haben, das ihn vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit. Dabei habe sich jedoch um eine Kopie eines Schriftstücks aus dem Internet gehandelt, das bereits vielfach verschickt worden sei, so das Gericht. Außerdem, so der Vorwurf, sei der Mann nie beim Arzt gewesen.