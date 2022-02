Corona-Pandemie: Mehr Paarberatungen

Die Nachfrage nach Paar- und Familienberatungen in der Region Rheinhessen/Nahe hat seit Beginn der Corona-Pandemie leicht zugenommen. Nach Angaben der Evangelischen Psychologischen Beratungsstelle in Mainz ist die Anzahl an Trennungsberatungen im Kreis Mainz-Bingen in den letzten beiden Jahren insgesamt um rund 20 Prozent gestiegen. Das gelte sowohl für Paare mit Kindern als auch ohne Kinder.

Wie die Beratungsstelle in Mainz mitteilt, sind die ständig sich ändernden Corona-Regeln für viele Menschen sehr belastend. Die festen Strukturen würden durch die Pandemie verloren gehen und sowohl Eltern als auch Kinder müssten ihren Alltag immer wieder neu organisieren. Das würde bei einigen Familien zu größeren Konflikten führen. Auch die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Bad Kreuznach und die Ehe- und Familienberatung des Caritasverbandes in Worms bestätigen, dass sich Krisen in der Pandemie oft schneller und stärker entwickeln. In Bad Kreuznach und Worms hätte die Nachfrage nach einer Paar- und Familienberatung aber nur leicht zugenommen.