Ein Hotelier aus dem rheinhessischen Köngernheim will 60.000 Euro Corona-Entschädigung von seiner Haftpflichtversicherung. Eine Entscheidung wird es wohl erst nach Ostern geben.

Ein Restaurant, ein Hotel mit Spa-Bereich, ein Standesamt: Jordan's Untermühle in Köngernheim (Kreis Mainz-Bingen) könnte seinen Gästen einiges bieten, wenn sie nicht schon seit Monaten geschlossen wäre. So wie bereits während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr.

Hotelier gegen Seuchen versichert

Für diesen Einnahmen-Ausfall im Frühjahr 2020 wollte der Hotelier vor Gericht Entschädigungszahlungen von seiner Haftpflichtversicherung erwirken - es geht um insgesamt 60.000 Euro. Nach Angaben seines Anwalts steht ihm eine solche Zahlung auch zu, weil er sich gegen Betriebsschließungen, die durch Krankheiten oder Seuchen entstehen, abgesichert habe.

Versicherung: Entschädigung steht Hotelier nicht zu

Die Versicherung, die Haftpflichtkasse aus Darmstadt, sieht das anders. Ein Sprecher teilte auf SWR-Anfrage mit, dass die sogenannte "Betriebsschließungsversicherung" nur eintrete, wenn in dem Hotel selbst Krankheiten auftreten, die zu einer Schließung führen. Obwohl kein Versicherungsschutz bestehe, bezahle man dennoch einen Teil des wirtschaftlichen Schadens.

Richterin macht Hotelier nur wenig Hoffnung

Zum Auftakt des Verfahrens am Mittwoch ordnete die Vorsitzende Richterin einen weiteren Sitzungstermin nach Ostern an. Dann sollen sich die Streitparteien noch einmal äußern oder gegebenenfalls auch einen Vergleich schließen. In einer ersten juristischen Einschätzung äußerte die Richterin Zweifel daran, dass der Hotelier mit seiner Klage erfolgreich sein könnte.