Kita in Gau-Bickelheim muss nach Brand in Containern bleiben

Am Montag hat ein Feuer den Neubau eines Kindergartens in Gau-Bickelheim zerstört. Statt in ein neues Gebäude zu ziehen, bleiben die Kinder jetzt vorerst in Containern.

Am 1. Januar 2023 wollte man in Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) eigentlich große Eröffnung feiern. Dann sollten die ersten Kinder in die neue Kindertagesstätte einziehen. Daraus wird jetzt erst einmal nichts. Der Rohbau des neuen Kindergartens wurde zu großen Teilen durch den Brand zerstört. Für die Kinder bedeutet das, dass sie weiterhin in Containern bleiben müssen, die schon neben der alten Kita stehen. Neue Kita wird dringend gebraucht Die katholische Kita in Gau-Bickelheim platzt schon seit Langem aus allen Nähten. Deshalb wurden vor zweieinhalb Jahren daneben Container aufgestellt, um mehr Kindern Platz zu bieten. Der Neubau sollte die Situation entspannen. Bis zu 50 Kinder hätten in der neuen Kindertagesstätte künftig spielen sollen. 10 bis 15 Neuanmeldungen gab es nach Angaben von Ortsbürgermeister Jürgen Vollmer (Wählergemeinschaft Gau-Bickelheim) bereits. Bürgermeister befürchtet Schaden in Millionenhöhe Das Feuer hat den Rohbau der Kita in Gau-Bickelheim komplett zerstört Wiesbaden 112 Vollmer ist nach dem Brand immer noch schockiert. Noch sei nicht zu beziffern, wie hoch der Schaden tatsächlich sei, sagte er dem SWR. Ein Gutachter werde sich das zerstörte Gebäude in den nächsten Tagen anschauen. Die Schadenshöhe hänge auch davon ab, ob die Kita komplett neu gebaut werden muss oder ob Teile davon saniert werden können. Ein Neubau würde laut Vollmer sicherlich zwei Millionen Euro kosten.