Die Aktion "We Care" setzt in Mainz Streetworker ein, um Kontakt zu Jugendlichen zu bekommen, die kein Zuhause haben. Mit einem Beratungs-Bus fahren sie gezielt Plätze in der Stadt an, um Kontakt zu den Jugendlichen aufzubauen. Das Projekt läuft sehr erfolgreich, wie die Caritas berichtet.