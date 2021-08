per Mail teilen

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz hat am Mittwoch ein mit Wasserstoff betriebenes Müllfahrzeug vorgestellt. Laut Stadt ist es das erste seiner Art in Rheinland-Pfalz.

Mit dem Müllauto soll ein Zeichen für eine CO2-arme und nachhaltige Zukunft gesetzt werden, heißt es vonseiten der Stadt. Ein zweites Fahrzeug sei bereits bestellt.

Treibhausgasen entgegenwirken

Der Verkehr verursache einen hohen Anteil der klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen. Dem gelte es entgegenzuwirken, so Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Gerade Nutzfahrzeuge wie die Abfallsammelfahrzeuge des Entsorgungsbetriebs, legten im täglichen Arbeitseinsatz weite Strecken zurück und benötigten eine schnelle Betankung. Daher biete sich die Brennstoffzellen-Technologie als Lösung an, so Ebling weiter.

Die Stadt Mainz hat ein zweites, umweltfreundliches Müllauto bereits bestellt, weitere seien in Planung, heißt es. SWR

Fördergelder vom Bund

Nach Angaben der Stadt spart ein solches Fahrzeug 30 Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro Jahr. im Vergelich zu einem Fahrzeug mit konventionellem Antrieb. Der Bund trägt 90 Prozent der Mehrkosten. Für die beiden Müllautos erhält die Stadt knapp 1,5 Millionen Euro an Fördergeldern.

Mainz gehört neben Berlin, Freiburg, Reutlingen, Bielefeld und Bochum zu den ersten Städten in Deutschland, die solch ein Auto einsetzen. Laut Stadt ist der Einsatz weiterer Fahrzeuge bereits geplant.