Das Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach kann seine diagnostischen Großgeräte wegen Sanierungsarbeiten derzeit nicht nutzen. Der Gebäudeteil, in dem MRT und CT stehen, muss nach Angaben der Diakonie nach einem Wasserrohrbruch komplett saniert werden. Die Geräte selbst seien nicht beschädigt. Der Wasserschaden am Gebäude soll möglichst bis Ende des Monats behoben werden, sagte eine Sprecherin. Derweil setzt die Klinik darauf, schnellstens Ersatzgeräte zu beschaffen. Für die Kernspintomografie soll Anfang kommender Woche ein mobiles MRT in einem Lkw auf dem Klinikgelände zur Verfügung stehen. Die Beschaffung eines Computertomografen sei schwieriger. Mietgeräte seien derzeit nicht verfügbar. Laut Diakonie wurde die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten, um ein mobiles CT zu bekommen. Für notwendige Untersuchungen arbeite die Klinik bis dahin mit anderen Krankenhäusern und Arztpraxen zusammen.