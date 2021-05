Ein Wasserrohrbruch am Dorfbrunnen im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig hat das Wasser aus dem Straßenbelag sprudeln lassen. Die Reparaturarbeiten dauern an.

Anwohner hatten am frühen Morgen bemerkt, dass der Wasserdruck in den Wohnungen deutlich schwächer war als normalerweise. Den Grund dafür entdeckte ein zufällig vorbeifahrender Mitarbeiter der Bad Kreuznacher Stadtwerke: Am Dorfbrunnen in der Mitte von Planig sprudelte das Wasser an mehreren Stelle aus dem Boden. Teilweise war der Fahrbahnbelag bereits deutlich angehoben.

Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Reparaturarbeiten haben begonnen

Feuerwehr und Polizei übernahmen die Absperrmaßnahmen rund um den Dorfbrunnen und informierten die Anwohner, damit sie ihre Fahrzeuge wegfahren konnten. Außerdem wurde das Wasser abgestellt. Das Tiefbauamt hat inzwischen mit den Reparaturarbeiten am gebrochenen Wasserrohr begonnen. Einige Anwohner rund um die Planiger Dorfmitte werden aber noch ein paar Stunden ohne Wasser auskommen müssen.