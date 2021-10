Wegen eines Wasserrohrbruchs auf dem Schulhof der Gustav-Heinemann-Realschule werden die Schüler am Montag online unterrichtet. Betroffen von dem Wasserrohrbruch ist auch die benachbarte Fachoberschule in Alzey. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist die Wasserversorgung der Schulräume, sowie der Sporthalle und der Mensa abgedreht. Die Wasserversorgung Rheinhessen will den Schaden am Montag beheben, so dass ab Dienstag der Unterrricht wieder in den Schulen stattfinden kann.