Wegen Wasserrohrbruch: Straßen in Bingen überschwemmt

per Mail teilen

Am Samstag mussten wegen eines Wasserrohrbruchs in Bingen mehrere Straßen gesperrt werden. Laut Polizei ist auch die Mainzer Straße überschwemmt worden.

Wegen des Wasserrohrbruchs ist die Pennrichstraße, aber auch die Mainzer Straße in Bingen am Samstag überschwemmt worden. Polizeiinspektion Bingen

Gegen 12:45 Uhr sei es in der Pennrichstraße nahe der Berufsbildenden Schule Bingen zu dem Wasserrohrbruch gekommen. Dieser habe auch dazu geführt, dass sich stellenweise die Fahrbahndecke anhob. Das Wasser sei dann bis in die Mainzer Straße gelaufen. Nach Angaben der Polizei ist neben Wasser auch Geröll auf die Straßen gespült worden.

Reinigungsarbeiten in Bingen dauern mehr als drei Stunden

Um die Fahrbahn anschließend zu reinigen, sei die Pennrichstraße und die Mainzer Straße am Samstagnachmittag mehr als drei Stunden gesperrt worden. Der Verkehr sei in dieser Zeit durch die Innenstadt umgeleitet worden, so die Polizei.

Wie genau es zu dem Wasserrohrbruch gekommen ist, sei noch nicht bekannt. Wahrscheinlich seien aber Baumaßnahmen in diesem Bereich der Grund dafür gewesen, so ein Polizeisprecher. Nach den Reinigungsarbeiten und nachdem die Straßensperrung wieder aufgehoben wurde, hätten die Stadtwerke Bingen die Bauarbeiten an der Rohrleitung fortgesetzt.