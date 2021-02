per Mail teilen

Jugendliche haben im Glan bei Odernheim (Kreis Bad Kreuznach) eine Wasserleiche entdeckt. Laut Polizei handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten 13-jährigen autistischen Jungen aus Meisenheim.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei in Kaiserslautern nicht von einem Fremdverschulden als Todesursache aus. Nun müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob die Leiche obduziert werde.

Leichenfund bei Frühjahrsputz

Nach ersten Informationen handelt es sich bei den Jugendlichen, die die Leiche gefunden haben, um Teilnehmer einer Suchtpräventionsmaßnahme an der Niedermühle in Odernheim. Sie wollten bei einer Art Frühjahrsputz einen Platz am Glan nach dem Hochwasser von Müll und Treibgut säubern. Nach dem Fund sollen einige Jugendliche unter Schock gestanden haben.

Jonathan seit Februar vermisst

Der Fundort der Wasserleiche ist etwa neun Kilometer von Meisenheim entfernt, wo am 1. Februar der 13-jährige Jonathan aus dem Bodelschwingh-Zentrum verschwunden war. Der Junge war Autist und auf dem Entwicklungsstand eines Zweijährigen. Ihm wurde eine Affinität zu Wasser nachgesagt, allerdings konnte er nicht schwimmen.

Mehrere Tage suchten die Einsatzkräfte intensiv nach dem 13-Jährigen. SWR Sebastian Zobel

Suchaktion ohne Erfolg

Polizei, Feuerwehr und DLRG hatten immer wieder nach dem vermissten Jungen gesucht. Unter anderem waren Spürhunde und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Auch Polizei-Drohnen hatten das Gebiet überflogen. Außerdem habe sich die Bevölkerung sehr engagiert, so die Polizei damals. Nach einigen Tagen war die intensive Suche allerdings eingestellt worden.