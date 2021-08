Der Wirtschaftsbetrieb Mainz weist darauf hin, dass bei extremen Unwettern auch in Mainz die Kanalisation voll laufen kann. Das Unternehmen hat im Internet Tipps veröffentlicht, was man in Häusern und Wohnungen tun kann, um teure Schäden zu vermeiden. Wasser finde immer einen Weg, sagt Michael Paulus, Abteilungsleiter beim Mainzer Wirtschaftsbetrieb. Wenn Wasser am Tiefpunkt angekommen sei und keine Möglichkeit habe abzufließen, könne Wasser auch nach oben steigen. Geraten wird daher unter anderem zu Rückstausicherungen in den Kellern - zum Beispiel an Toiletten oder Waschmaschinen. Vor der Kellertür könne zudem eine zusätzliche Stufe angebracht werden. Auch nachlässig geplante Lichtschächte oder ebenerdige Fenster könnten dazu führen, dass Wasser in das Haus oder in die Wohnung gelange. Der Wirtschaftsbetrieb Mainz rät daher, Experten wie Sanitärinstallateure zu fragen. Tipps gibt es auch telefonisch beim Wirtschaftsbetrieb Mainz: 06131/97150.